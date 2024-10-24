Организаторы BRICS+ Fashion Summit подвели итоги форума

В столичном МКЗ «Зарядье» прошел второй BRICS+ Fashion Summit. В форуме приняли участие дизайнеры, эксперты, главы модных ассоциаций, руководители и преподаватели учебных заведений из более чем 100 стран.
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