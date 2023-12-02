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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Васильев о словах Поршнева про завершение карьеры: «Это не капризы спортсмена, а излишние эмоции. Накипело, вот и брякнул не подумав»

Накануне бронзовый призер ЧМ-2019 Никита Поршнев занял последнее место в спринте, а затем объявил, что заканчивает карьеру, чтобы уделять больше внимания семье.

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