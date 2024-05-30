Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ задержала работавшую на ГУР МО группу крымчан, планировавших теракты

ФСБ задержала работавшую на ГУР МО группу крымчан, планировавших теракты

Группа диверсантов, завербованных ГУР МО Украины, задержана сотрудниками ФСБ. Как сообщили в ведомстве, подозреваемые собирались подорвать железнодорожную инфраструктуру, остановив транспортное сообщение, а после Украина должна была нанести ракетные удары, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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