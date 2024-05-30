ФСБ задержала работавшую на ГУР МО группу крымчан, планировавших теракты

Группа диверсантов, завербованных ГУР МО Украины, задержана сотрудниками ФСБ. Как сообщили в ведомстве, подозреваемые собирались подорвать железнодорожную инфраструктуру, остановив транспортное сообщение, а после Украина должна была нанести ракетные удары, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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