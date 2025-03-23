21 марта в Бобруйском райисполкоме состоится сессия районного Совета депутатов.

21 марта 2025 г. после завершения заседания районного исполнительного комитета (ориентировочно в 10.30) в актовом зале заседаний райисполкома состоится очередная сессия Бобруйского районного Совета депутатов 29-го созыва.
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