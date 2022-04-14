По данным Gartner, в 2021 году продажи полупроводниковой продукции выросли на 26%

Согласно окончательным подсчетам Gartner, мировой доход от продажи полупроводниковой продукции в 2021 году достиг 595 млрд долларов.
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