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По данным Gartner, в 2021 году продажи полупроводниковой продукции выросли на 26%

По данным Gartner, в 2021 году продажи полупроводниковой продукции выросли на 26%

Согласно окончательным подсчетам Gartner, мировой доход от продажи полупроводниковой продукции в 2021 году достиг 595 млрд долларов.

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