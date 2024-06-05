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Как и где надо отвечать Западу, чтобы он очнулся?

Как и где надо отвечать Западу, чтобы он очнулся?

Один из вариантов ответа России на обострение риторики и фактических действий Запада изложил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

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Комментарии
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ЕИ
Евгений Иванов
Да, была бы воля у нашего руководства. А Жирик бы сопли не жевал. Въебал бы уже давно, и все бы обосрались
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1 д.
ИЛ
Игорь Литвинов
Да нет воли и мужества у руководства (((
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1 д.
Natalija Osminina
«Шоковая терапия» в виде удара по европейским базам, откуда идет вооружение на Украину, поможет избежать более серьезных потерь и начала ядерной войны&quot; - ЕСТЕСТВЕННО!!!
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17 час.

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