«Опыт не требуется»: какие вакансии предлагают молодежи в Татарстане и какую зарплату

Спрос на молодых сотрудников в Татарстане за год вырос в два раза. Какую зарплату предлагают соискателем без опыта работы, насколько она выросла за год и в каких сферах будут наиболее востребованы кадры в будущем – в обзоре «Татар-информа».
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