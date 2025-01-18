Трамп и украинский конфликт: профессор Миршаймер о рисках для репутации

Профессор Джон Миршаймер считает, что избранный президент США Дональд Трамп рискует потерять репутацию, если не завершит украинский конфликт.
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