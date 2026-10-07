Тайна "спецназа Лукашенко" разгадана. Латыши испугались не просто так

Сразу 20 мигрантов пытались проникнуть на территорию Латвии со стороны Белоруссии. Более того, группу прикрывали вооружённые люди, которые "выражали угрозы (латвийским) военнослужащим, а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии".