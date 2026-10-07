Тайна "спецназа Лукашенко" разгадана. Латыши испугались не просто так

Сразу 20 мигрантов пытались проникнуть на территорию Латвии со стороны Белоруссии. Более того, группу прикрывали вооружённые люди, которые "выражали угрозы (латвийским) военнослужащим, а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии".
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Минск и Москва не имеют к этому никакого отношения?
Напрасно! Потому, что мигранты- идеальное оружие против Европы и ее «ценностей». Потому, что мигранты, вторгшись в ту же Польшу или Литву, поведут себя как оккупанты (если не хуже). И это правильно! Потому, что для России выгодно, чтобы господа европейцы передрались друг с другом. А еще лучше- если эти господа просто исчезнут, поглощенные более сильным этносом- азиатами.
Мы, правда, от этого немного выиграем. Просто европейский противник заместится азиатским.
Но у нас будет время! И вот это время мы сможем обратить нам на пользу!
Ну, а если азиаты, обосновавшись в Европе, полезут на Россию- их будет не жалко.
А атомных бомб у нас хватит, чтобы сжечь Европу.