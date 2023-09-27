Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Олигархи взвыли от требования России платить больше денег в бюджет за добычу нефти

Олигархи взвыли от требования России платить больше денег в бюджет за добычу нефти

Я удивлён, что это не сделали раньше! Выкачивать российские ресурсы и вывозить их за рубеж, а потом складировать деньги на заграничные счета, разве это справедливое ведение бизнеса? Снабжать Европу и США недорогим сырьём многие миллиардеры в России считают своим долгом и безусловной обязанностью.

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Комментарии
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Валентина Э
Странно, что раньше этого не делали!  Грабеж среди белого дня!
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6 час.
Владимир Смирнов
Твари гнусные, их только на столбах поперевешать надо. Без революции ничего не будет хорошего для людей
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6 час.
Владимир Шалимов
Никогда. Нужна новая пролетарская революция, которая бы уничтожила весь этот картавый олигархат как класс.
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5 час.

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