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Союз отцов предложил расширить список многодетных, подпадающих по налоговый вычет

Союз отцов предложил расширить список многодетных, подпадающих по налоговый вычет

Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT отметил, что некоторые категории многодетных семей очень часто не подпадают под льготные выплаты или налоговые освобождения.

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