А с каких это пор гражданин с говорящей фамилией Алексанян приобщился к русским и получил право "критиковать" нас?

АР Александр Р Как так вышло, что некого Алексаняна, наговорившего на пару уголовных дел о разжигании розни и распространении фейков о ВС России, транслирует и распространяет автор этой заметки?

Аршак Меликджанян идиот он и сволочь, а не армянин и кстати а почему он гражд. РФ?