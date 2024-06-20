Amazon покажет сериал по аниме «Звездное дитя» 28 ноября, а японцы еще и фильм сн...

Amazon покажет сериал по аниме «Звездное дитя» 28 ноября, а японцы еще и фильм снимают. Есть тизер-трейлерЧерез пару недель стартует второй сезон аниме «Звездное дитя» (оно же Oshi no Ko и «Ребенок идола»), но популярность довело мистическую историю про мир шоу-бизнеса до экранизации с живыми актерами.