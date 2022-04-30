УАЗ поднял цены на весь модельный ряд в третий раз в 2022 году

Ульяновский автомобильный завод резко повысил цены на всю модельную линейку. Согласно обновленным прайс-листам, которые предоставила компания, машины этой марки 2022 года выпуска стали дороже на 273 000 – 465 000 рублей или 22,3 – 38,5 процента.