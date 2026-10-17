Непростая задача: как разорвать зависимость лесной промышленности России от Китая Вынужденный разворот на Восток, начавшийся в авральном режиме в феврале 2022 года после потери премиального европейского рынка, привел к практически кабальной зависимости российского лесопромышленного сектора от Китая.