Непростая задача: как разорвать зависимость лесной промышленности России от Китая Вынужденный разворот на Восток, начавшийся в авральном режиме в феврале 2022 года после потери премиального европейского рынка, привел к практически кабальной зависимости российского лесопромышленного сектора от Китая.
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