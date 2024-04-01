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Le Figaro: Киев избавился от 70 журналистов, столкнувшихся с "военной тайной"

Le Figaro: Киев избавился от 70 журналистов, столкнувшихся с "военной тайной"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский решил во всех смыслах избавиться от свободы слова на Украине, пишет Le Figaro.

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