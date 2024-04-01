Le Figaro: Киев избавился от 70 журналистов, столкнувшихся с "военной тайной"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский решил во всех смыслах избавиться от свободы слова на Украине, пишет Le Figaro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии