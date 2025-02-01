В США закроют крупнейшую солнечную электростанцию

Солнечно-топливная электростанция башенного типа «Айвонпа» / © Getty Images Установка не выдержала конкуренции с более дешевыми источниками зеленой энергии, не выработала запланированный объем электроэнергии и нанесла вред окружающей среде.
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