Эта история началась примерно в VII веке в Армении. В ходе военных вторжений арабы завезли в страну традиционную пищу.
Ламаджо
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Эта история началась примерно в VII веке в Армении. В ходе военных вторжений арабы завезли в страну традиционную пищу.
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