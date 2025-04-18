Почти как в июле: Пасха в Москве станет одной из самых тёплых за последние десятилетия

Пасха в этом году обещает быть по-настоящему весенней и необычайно тёплой. Как сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале, воскресенье 20 апреля 2025 года может войти в число самых тёплых пасхальных дней в метеоистории Москвы.