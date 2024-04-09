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На Украине захотели исключить демобилизацию из проекта закона о мобилизации

На Украине могут исключить положение о демобилизации из законопроекта о мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили в издании "Украинская правда" со ссылкой на источники в профильном комитете Верховной рады.

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