На Украине захотели исключить демобилизацию из проекта закона о мобилизации

На Украине могут исключить положение о демобилизации из законопроекта о мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили в издании "Украинская правда" со ссылкой на источники в профильном комитете Верховной рады.
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