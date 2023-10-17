Более 500 иностранцев выдворили из Приморья обратно на родину

С начала года судебные приставы Приморского края препроводили до пунктов пропуска через государственную границу России 557 иностранных граждан из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Китая, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на службу судебных приставов края.