«Коляда-театр» отменит московские гастроли из-за требования заменить актера Олега Ягодина

Руководитель «Коляда-театра», драматург и режиссер Николай Коляда заявил, что скорее отменит гастроли в Москве, чем согласится заменить одного из своих ведущих актеров Олега Ягодина по требованию государственных органов.
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