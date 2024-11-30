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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде пройдет Международный молодежный форум 2025 года

В Нижнем Новгороде пройдет Международный молодежный форум 2025 года

Нижний Новгород станет основной площадкой проведения Международного молодежного форума в 2025 году. Столица Приволжья победила в конкурсе по выбору города-соорганизатора форума, итоги состязания подвели 29 ноября в Москве.

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