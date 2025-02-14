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FinFax - Новости банков и вкладов

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Сбербанк использует ИИ для анализа зарплат по всей России

Сбербанк использует ИИ для анализа зарплат по всей России

Сбербанк для анализа платёжных ведомостей начал применять технологию искусственного интеллекта. Этот подход позволяет обрабатывать огромные массивы данных из разнообразных источников, включая статистику Росстата и информацию с hh.

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