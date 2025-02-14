Сбербанк использует ИИ для анализа зарплат по всей России

Сбербанк для анализа платёжных ведомостей начал применять технологию искусственного интеллекта. Этот подход позволяет обрабатывать огромные массивы данных из разнообразных источников, включая статистику Росстата и информацию с hh.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)