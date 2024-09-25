Стартап Атом запускает в России систему управления автопарком

Облачная система заработает в тестовом режиме уже в этом году: она позволит владельцам бизнеса, например таксопаркам, и частным лицам удаленно управлять автопарком при помощи телематического оборудования.
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