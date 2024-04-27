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Масштабный субботник прошел в подмосковных лесничествах

Масштабный субботник прошел в подмосковных лесничествах

В рамках «Дня добрых дел» проведен масштабный субботник в подмосковных лесничествах. В этом мероприятии приняли участие около четырёхсот человек – сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области, представители местных администраций и неравнодушные жители.

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