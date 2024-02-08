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Финляндия продлила закрытие границы с Россией на два месяца

Финляндия продлила закрытие границы с Россией на два месяца

Финляндия продлила закрытие границы с Россией на два месяца Елена ГалицкаяФинляндия приняла решение продлить закрытие границ с Россией до 14 апреля текущего года, сообщает пресс-служба финского Министерства Внутренних дел.

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