Финляндия продлила закрытие границы с Россией на два месяца Елена ГалицкаяФинляндия приняла решение продлить закрытие границ с Россией до 14 апреля текущего года, сообщает пресс-служба финского Министерства Внутренних дел.
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