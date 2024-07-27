Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в совершении девяти преступлений

Руслану Сидики, гражданину России и Италии, подозреваемому в организации теракта на железнодорожном вокзале под Рязанью, предъявлены обвинения в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности.
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