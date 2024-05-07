25 апреля 2024 года в отделе принудительного исполнения Бобруйского района и г. Бобруйска проведен семинар-совещание по вопросам трудоустройства лиц, являющихся должниками, не имеющих постоянного места работы.
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