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В 2024 году объем закупок крупнейших заказчиков у МСП вырос на 20%

В 2024 году объем закупок крупнейших заказчиков у МСП вырос на 20%

Рост обеспечен тремя основными факторами: увеличением закупок в обрабатывающих производствах, наращиванием поставок высокотехнологичной продукции и развитием отечественных IT-решений, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

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