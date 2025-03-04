В 2024 году объем закупок крупнейших заказчиков у МСП вырос на 20%

Рост обеспечен тремя основными факторами: увеличением закупок в обрабатывающих производствах, наращиванием поставок высокотехнологичной продукции и развитием отечественных IT-решений, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
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