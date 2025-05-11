Необдуманные шаги в отношении России могут довести нового канцлера Германии Фридриха Мерца до вотума недоверия за неадекватность политики, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев 11 мая, сообщает РИА Новости.
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