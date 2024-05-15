Федеральную таможенную службу возглавит вице-губернатор Петербурга Пикалёв

Как сообщила 14 мая пресс-служба правительства, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв назначается руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС).
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