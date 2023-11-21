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Альтернативная красота: кого из советских актрис называли «страшными» для кино

Альтернативная красота: кого из советских актрис называли «страшными» для кино

Эти женщины доказали, что при таланте и обаянии красота не нужна даже в актерской профессии. На заре их карьеры многие профессионалы скептически относились к ним из-за внешности, которая не вписывалась в стандарты.

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