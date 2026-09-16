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Регионы России

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SpaceX планирует 14-й испытательный запуск Starship с 26 спутниками Starlink

SpaceX планирует 14-й испытательный запуск Starship с 26 спутниками Starlink

Компания SpaceX готовится к 14-му испытательному запуску космического корабля Starship, который намечен на 7:15 по местному времени в Техасе (15:15 мск), при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов.

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