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Китай

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Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам встретился с делегацией японской партии Комэйто

Пекин, 23 ноября /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в четверг в Пекине встретился с делегацией входящей в правящую коалицию Японии партии Комэйто во главе с ее председателем Нацуо Ямагути.

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