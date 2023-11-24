Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам встретился с делегацией японской партии Комэйто

Пекин, 23 ноября /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в четверг в Пекине встретился с делегацией входящей в правящую коалицию Японии партии Комэйто во главе с ее председателем Нацуо Ямагути.