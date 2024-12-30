Невидимая опасность обнаружена в чайных пакетиках

Как оказалось, привычные всем чайные пакетики могут быть опасны для организма человека. Британский таблоид Daily Mail сообщил, что исследователи из Автономного университета Барселоны выяснили: эти пакетики содержат миллиарды частиц микропластика.
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