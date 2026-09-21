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Мировое обозрение

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Журавлёв может войти во фракцию ЛДПР: Слуцкий назначил встречу после выборов

Журавлёв может войти во фракцию ЛДПР: Слуцкий назначил встречу после выборов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 21 сентября проведет встречу с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлёвым.

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