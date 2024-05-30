Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бойцы группировки «Центр» показали уничтожение Abrams под Новоселовкой

Бойцы группировки «Центр» показали уничтожение Abrams под Новоселовкой

Расчет БПЛА из бригады спецназа группировки войск «Центр» ударным дроном уничтожил танк Abrams. Боевую машину американского производства российские военные поразили у села Новоселовка в Донецкой Народной Республики.

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