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МИД Израиля вызвал на ковёр украинского посла

МИД Израиля вызвал на ковёр украинского посла

Хохлопитеки нация, конечно, наглая. До крайности.Виной вызова стали неаккуратные высказывания украинского посла Евгения Корнийчука, который разразился критикой в адрес Иерусалима, назвав решение в отказе поставок вооружения на Украину «аморальным», передаёт The Jerusalem Post.

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