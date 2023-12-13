В прокуратуре назвали «потолок» компенсации детям-сиротам за аренду жилья

Прокуратура Забайкальского края представила законопроект, которым предлагается компенсировать часть затрат на аренду жилья детям-сиротам - представитель ведомства Ирина Тверскова рассказала о размере выплат во время заседания комитета в краевом Заксобрании, передает корреспондент ZAB.
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