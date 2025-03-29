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Русская весна

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От Байкала до Арктики: куда мечтают поехать россияне

От Байкала до Арктики: куда мечтают поехать россияне

В этом году россияне по-прежнему чаще всего мечтают о поездке на Байкал. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

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