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  • Амара Карпова
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WSJ: Трамп дал спецпосланнику Келлогу 100 дней на завершение украинского конфликта

WSJ: Трамп дал спецпосланнику Келлогу 100 дней на завершение украинского конфликта

Американский лидер намерен лично контролировать ход переговоров.Президент США Дональд Трамп поставил перед спецпосланником по Украине Китом Келлогом завершить украинского конфликта за 100 дней.

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