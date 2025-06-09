Владимир Сошальский: актёр, умевший оставаться родным

Он держал в тайне своё происхождение. Дед, дворянин, был помощником Петра Столыпина. Родители – актёры Борис Феодосьев и Варвара Сошальская развелись, воспитанием мальчика занималась мама, подруга Фаины Раневской.
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