Александр Эйгес - математик и литературовед

Математик и литературовед, знаток творчества Антона Павловича Чехова. Умение сочетать две принципиально разные сфера деятельности, вероятно, перешло Александру от отца, который совмещал медицинскую практику и драматургию.
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