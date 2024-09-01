Нападающего «Зенита» Педро вызвали в молодежную сборную Бразилии

Он примет участие в тренировочных сборах с 2 по 10 сентября Главный тренер бразильской национальной команды U-20 Рамон Менезес определил список футболистов, приглашенных для участия в тренировочном сборе с 2 по 10 сентября.
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