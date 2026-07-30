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MeMo-Logic

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Ответственность третьих лиц по антикоррупционным искам: детали правоприменения

В рамках данного комментария считаю возможным подробнее остановиться на способах защиты прав и интересов третьих лиц по антикоррупционным искам с учетом подтвержденной Верховным Судом РФ возможности привлечения аффилированных со спецсубъектом лиц к солидарной ответственности по подп.

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