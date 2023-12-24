Кому нельзя пить чай каркаде

Заслужил чай популярность благодаря ценному составу, пикантному вкусу с характерной кислинкой. Красный чай противостоит простудным заболеваниям Цветочный чай каркаде — один из наиболее безвредных, нейтральных напитков, поскольку не содержит кофеина.
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