Спустя сутки после происшествия, в окрестностях пасеки застрелили трех медведей В Солтонском районе Алтайского края предположительно застрелили медведя, который 8 октября напал на 15-летнего подростка и нанес ему тяжелые травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сенатор возмутилс...
- IV В Москве призывни...
- МЕ Россиян предупред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым