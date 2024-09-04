Антимонопольщики обязали мэрию Барнаула убрать незаконные рекламные баннеры

Чиновники должны будут отчитываться о проделанной работе ежеквартально Антимонопольщики выявили 138 незаконных рекламных конструкций в Барнауле, большинство из которых расположено на Павловском и Змеиногорском трактах, на проспектах Калинина и Строителей и на улицах Попова и Балтийской.