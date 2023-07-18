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Бывший агент ФБР подтвердил показания информатора в отношении Хантера Байдена

Бывший агент ФБР подтвердил показания информатора в отношении Хантера Байдена

Бывший агент ФБР, который руководил федеральным расследованием по нарушениям налогового законодательства сыном президента Байдена Хантером, подтвердил ключевые моменты показаний осведомителя налоговой службы США (IRS) о предполагаемом политическом вмешательстве Белого дома в расследование.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сам Бидон такой же  наркоман, как и его сынок. Они там напару &quot;расслабляются&quot; в Белом доме... Я вот не понимаю: ЧТО делает Хантер в  Белом доме, что он там забыл?!!
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